В 1982 году на испанском Мундиале Германия и Австрия выдали особый матч, который вспоминают и в наши дни. К сожалению, выныривает в воспоминаниях он не из-за своей красоты, драматичности или напряженной развязки. Все гораздо прозаичнее.

"Я очень надеюсь, что мы не увидим повторения "хихонского позора". В любом случае, по моему мнению, нашим игрокам нужно разорваться на части, но победить Украину. Такой шанс выйти в 1/8 выпадает не часто", – заявил в преддверии матча Евро-2020 между Украиной и Австрией легендарный австрийский нападающий Тони Польстер.

Несмотря на то, что с момента противостояния ФРГ – Австрия на чемпионате мира в Испании исполнилось почти сорок лет, он до сих пор остается не просто афоризмом, а несет в себе важное содержание и не дает покоя болельщикам.

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В группу 2 на испанском Мундиале попали сборные Германии, Австрии, Алжира и Чили. Для африканской сборной это был дебют на чемпионате мира, однако команда Рашида Меклуфи очень уверенно и даже сенсационно стартовала. В первом туре алжирцы встретились с немцами и победили 2:1.

Чтобы понять все удивление и неожиданность от такого результата, достаточно привести ряд банальных фактов. Германия находилась в статусе чемпионов Европы, а отборочный этап на ЧМ-1982 прошла на одном дыхании: 8 побед в 8 матчах. Еще больше пугало соперников и общее количество голов – 33. Немцы безжалостно разгромили финнов, албанцев и болгар.

Неудивительно, что стартовый поединок на турнире Германия воспринимала как разминку. Уровень высокомерия команды Юппа Дерваля поражал. Кто-то из немецких футболистов обещал победить соперника с сигаретой во рту, еще кто-то рассказывал, кому будет посвящать седьмой или восьмой гол. Однако на поле все произошло иначе.

Алжирские болельщики / фото из соцсетей

В параллельном матче Австрия не без проблем одолела еще одного андердога, сборную Чили. Через несколько дней чилийцы проиграли разозленной Германии 1:4 (хет-трик оформил Карл-Хайнц Румменигге), а Алжир проиграл Австрии 0:2. Такие результаты сформировали интересную картину в турнирной таблице квартета накануне заключительного тура.

В игре фактически оставались три команды с реальными шансами на выход в плей-офф. 24 июня 1982-го в Овьедо Алжир победил Чили 3:2 (первый тайм завершился со счетом 3:0) и ждал матча Германии и Австрии, который по календарю должен был состояться лишь на следующий день в Хихоне. Благодаря такой казалось бы мельчайшей детали история мирового футбола пополнилась сомнительной страницей, известной под названием "Хихонский пакт о ненападении".

За мгновение начнется матч в Хихоне / фото из открытых источников

Впрочем, предпосылок для этого практически не было. Предыдущий чемпионат мира запомнился многим благодаря другому термину, который подарила дуэль Германии и Австрии – "Кордовское чудо". Тогда австрийцы сенсационно победили 3:2 и отправили ребят Гельмута Шена домой. К сожалению, в Хихоне все произошло с точностью наоборот.

Германии нужно было побеждать, поэтому с первых минут на австрийские ворота надвигались серии атак. На 10-й минуте одна из них принесла результат. Пьер Литбарски навесил, а Хорст Хрубеш головой замкнул подачу – 1:0. Даже такой результат устраивал Австрию, не говоря уже о Германии. В этом и заключался ужасающий подтекст той игры. Следующие 80 минут превратились в типичный "ватокат" или узаконенный договорный матч – называйте, как угодно. Благодаря этому обе команды автоматически выходили в следующий этап.

В конце матча не выдержали комментаторы. И австрийский, и немецкий журналисты откровенно критиковали ход событий и инертные действия футболистов. На трибунах стоял безумный гул – местных болельщиков (а испанцев на стадионе было немало), как и алжирцев такой футбол не мог устраивать. Футболистам было безразлично – стерильное владение, идеальный процент точных передач, никакого риска или обострения и минимум ударов в сторону ворот. Все это гарантировало участникам матча выгодный результат 1:0, при котором Германия и Австрия оказались в следующей стадии, цинично преградив туда путь Алжиру.

Впрочем, после игры действующие лица полностью сдержанно комментировали свои действия, мол, ничего страшного не произошло. Такая себе минимизация рисков. Другое дело пресса, разразившаяся гневом и пестрыми заголовками. В ФИФА тоже развели руками – формально в Хихоне не случилось ни одного нарушения. Только впоследствии было введено важное правило, согласно которому последние матчи группового этапа проводятся одновременно. Впрочем, это не уменьшало боль и обиду алжирцев.

В итоге Австрия прекратила борьбу на следующем групповом этапе, а Германия пробилась до финала, где проиграла Италии. Домой Юпп Дерваль и его подопечные возвращались с серебряными медалями и статусом создателей одного из самых позорных матчей в истории чемпионатов мира.