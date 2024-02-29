Печальная весть пришла из Норвегии, где трагически умер 19-летний полузащитник Аршанж Дефриньян Монду.

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Как сообщает Daily Mail, ивуарийца нашли службы экстренной помощи дома в его квартире в Хамаре, в 60 милях к северу от столицы Норвегии Осло. На действия медиков он уже не реагировал. Пока не известно, что стало причиной смерти Монду.

Полузащитник присоединился к молодежной команде норвежского клуба Хам-Кама в апреле 2023 года. Монду принял участие в трех матчах, забив один гол.

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