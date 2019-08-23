Задержаны подозреваемые в ограблении домов игроков ПСЖ – их жертвами стали Тиагу Силва и Шупо-Мотинг

Французская полиция задержала подозреваемых в ограблении домов игроков ПСЖ Тиагу Силвы и Эрик-Максима Шупо-Мотинга.
Французская полиция задержала семь человек, которые подозреваются в ограблении домов игроков ПСЖ Тиагу Силвы и Эрик-Максима Шупо-Мотинга, сообщает L'Equipe.
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Общая сумма материального ущерба оценивается в несколько сотен тысяч евро. Группа из шести мужчин и одной женщины в возрасте от 25 до 29 лет была задержана в пригороде Парижа.
Группировка подозревается в серии ограблений, включая дом члена королевской семьи Саудовской Аравии, из апартаментов которого были вынесены ценности и драгоценности на сумму 1,8 млн долларов.
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