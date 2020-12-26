Полузащитник Александрии Максим Задерака, который выступал за "желто-черных" с 2018 года, покинет "горожан".

Шаран озвучил амбициозные планы Александрии на вторую половину сезона УПЛ

Об этом сам футболист рассказал изданию Footboom. Контракт Задераки с клубом истекает 31 декабря 2020 года и стороны решили его не продлевать. Игрок получит статус свободного агента.

Напомним, в составе Александрии 26-летний полузащитник стал бронзовым призером УПЛ, а также участвовал в групповом этапе Лиги Европы, где отметился забитым голом в ворота французского Сент-Этьена. В текущем сезоне он провел за клуб 10 игр во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Із Шахтаря – на вихід: Коноплянка і ще 4 гравці збірної України ризикують стати жертвами великої чистки