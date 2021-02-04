Украинец присоединился к Арарат-Еревану на правах свободного агента, сообщает официальный сайт клуба. Добавим, что срок контракта не разглашается.

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"Прежде всего, хочу поблагодарить руководство клуба и тренерский штаб за то, что пригласили меня в команду. Сразу могу сказать, что здесь прекрасная команда, очень хорошие люди. Когда я приехал сюда в первый день, я даже не чувствовал себя легионером. Все тепло встретили меня в команде, думаю, что моя адаптация пройдет очень быстро, начну помогать команде занимать высокие позиции", – поделился Задерака в комментарии пресс-службе клуба.

Напомним, хавбек в январе разорвал контракт с Александрией, в составе которой становился бронзовым призером УПЛ, а также участвовал в групповом этапе Лиги Европы, где отметился забитым голом в ворота французского Сент-Этьена. В текущем сезоне он провел за клуб 10 игр во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

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