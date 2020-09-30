Пресс-служба Манчестер Сити допустила ошибку во время презентации Рубена Диаша. Клуб попросил болельщиков задавать вопросы "новичку Калиду Кулибали" в статье, где открывается профиль Диаша.

Манчестер Сити официально представил Диаша

В другой заметке в поклонников команды Гвардиолы была возможность "выиграть футболку Калиду Кулибали". Это сразу заметили внимательные читатели и указали на ошибку. Сити быстро отреагировал на этот микро-конфуз.

Напомним, Рубен Диаш подписал контракт с "горожанами" на 6 лет. Бенфика получила 68 млн евро компенсации за своего 23-летнего таланта. В обратном направлении отправился защитник Николас Отаменди, за которого "орлы" заплатят около 15 млн евро. Диаш является воспитанником Бенфики, за первую команду дебютировал в 2017 году. За это время центрбэк провел 133 матча, отличился 11 голами и 6 ассистами.

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