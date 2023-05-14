"Мы начали игру уверенно, забили много и много еще не забили. Во втором тайме игра не была настолько зрелищна, но мы победили.

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Мы понимали игру Металлиста, ведь разбирали ее на тренировках. Все рассказали и показали нашим игрокам. Забили в начале 2 быстрых мяча, которые дали еще больше уверенности в своих действиях. Шанс на чемпионство? Пока задача выходить на поле и забирать максимум из каждого поединка, и исходя из этого – быть как можно выше в турнирной таблице", – цитирует наставника команды пресс-служба клуба.

Напомним, что Заря занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, имея 58 баллов. Подопечные ван Леувена отстают от Шахтера всего на пять очков. В следующем туре Заря сыграет против Ингульца.

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