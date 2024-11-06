"Знаете чего я не могу понять? Вот Валерий Бондарь в сборной. Нет, не потому, что он слабый, плохой или еще там что-то, нет, не подумайте.

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Просто я не могу понять, зачем упорно вызывать футболиста, в которого ты не веришь, которому ты не особо доверяешь, на которого ты не слишком рассчитываешь, которого ты не ставишь на матчи. Да пусть лучше человек дома посидит, с семьей отдохнет, батарейки перезарядит.

Ну за два года одну игру Бондарь сыграл. Контрольную против Польши. Все! Четвертый центральный защитник в иерархии. Есть Забарный и Матвиенко – они основные. Таловеров – третий. А четвертым постоянно ездит Бондарь. Ездит и не играет. Так может есть смысл кого-то другого вызвать? Дать, так сказать, понюхать ту атмосферу национальной сборной. Бондарь уже нанюхался. Может кто-то другой, в конце концов, лучше себя проявит? Ну почему не попробовать?" – сказал Вацко в программе "Вацко Live".

Напомним, в ноябре сборная Украины проведет два заключительных матча в группе В1 Лиги наций. 16 ноября в 5-м туре "сине-желтые" в Батуми на AdjaraBet Arena сойдутся с Грузией, а 19 ноября в 6-м туре в Тиране на стадионе Air Albania сыграют против Албании.

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