"У меня один вопрос: у вас есть хоть какая-то спортивная злость? Зачем вы так издеваетесь? Ну как так можно? Вас так возят, что берега не видите. А ведь вы профессионалы. Рассказываете, чтобы вас не критиковали, но вас возят. Это Ференцварош. Это не Барселона и не Бавария.

Динамо – Ференцварош: видео голов и обзор матча ЛЕ – удаление, перекладины и полный погром

Как можно так безответственно относиться к своей работе. Как можно заработать такую глупую красную карточку. Такие прыжки уже не впервые. Нельзя так прыгать в штрафной площадке. Тем более что мяч уже ушел. Это техническая ошибка. Взять и поставить команду на колени в начале игры.

Сейчас все выйдут и скажут, что это все случайно. Но не случайно это. Это неправильная подготовка к игре и неправильный настрой. Этот матч надо было выгрызать. Главный тренер отвечает за настрой команды на игру.

Динамо – Ференцварош: пресс-конференция Шовковского – о причинах фиаско, место Ярмоленко и печальные перспективы легионера

Мне не понравились слова о том, что как можно играть в меньшинстве с 17-й минуты. А у кого спросить, почему так произошло? Кто выставляет состав? Кто готовит тактику? Кто говорит футболистам, что надо делать, а что нельзя? За все отвечает тренер. Если человек на 17-й минуте с двух ног прыгает в соперника – это ответственность тренер.

Я понимаю, что Шовковский молодой тренер и к нему нет таких претензий, но возьми на себя ответственность. Скажи: "Я не настроил команду". Это все выглядит настолько безвольно... Да, далеко ездить. Никто не говорит, что надо обыгрывать Ференцварош 4:0. Но забить гол и сыграть вничью за 90 минут можно? Да, не пошло. Но не было ни одного удара в створ. Перекладины – это не плоскость. По вашим воротам пробили более 30-ти раз", – поделился Цыганык в авторской программе на YouTube.

Ференцварош уничтожил Динамо в матче ЛЕ – быстрая красная и две перекладины убили надежду, старый знакомый забил финальный гвоздь