"Мы в хороших отношениях с Ребровым. Тренировал Динамо, был хорошим футболистом. Зачем ему сейчас разрывать контракт с Эмиратами? Потренировал бы, заработал копейку, набрался опыта. Его все равно бы пригласили рано или поздно, потому специалист хороший. И тогда сборная, зачем сейчас в таком аврале? Ему сколько, 48? (на самом деле 47 – прим. Футбол 24).

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Еще лет 3-5 что-то бы решал с арабами, а потом бы вернулся молодой, задорный в сборную на 10 лет с перспективой. А сейчас что-то не получится и что будет? Арабы самолюбивы, не возьмут обратно. А у нас быстро с негативом к людям. Раз плюнул – и ты уже в негативе. А к хорошему долго надо идти. Считаю, это ошибка", – заявил Кварцяный в комментарии SportArena.

Напомним, Ребров подписал контракт с Аль-Айном 6 июня, однако не провел ни одного официального матча. О внезапном уходе Шевченко из сборной Украины стало известно 1 августа.

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