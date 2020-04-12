"Зачем пополнять кладбище похороненных талантов?": Худжамов раскритиковал трансферную политику Шахтера

Бывший голкипер "оранжево-черных" Рустам Худжамов жестко высказался об отношении клуба к собственным воспитанникам.

"Насколько я знаю, 15 на 15 не планируют играть в футбол, расширять поле тоже не будут. Если у тебя есть свой воспитанник, который не играет, работает академия, то для тех, кто в ней сидит, какая перспектива? Они идут куда? В первую команду, скорее всего, они не попадут. Так продайте его.

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Есть три лучшие академии, которые продают своих игроков: Динамо Загреб, Бенфика и Аякс. Это три самые успешные школы Европы. Так станьте четвертой! Возьмем, к примеру, Богдана Бутко. Я с ним играл, фантастический правый защитник. Не играет человек полгода-год – отпустите его. У меня была такая же ситуация. Заработайте деньги, зачем вы его мучаете. Зачем пополнять этот кладбище похороненных талантов.

Ты держишь в команде 35 человек, а на поле одновременно могут тренироваться 22. Что делать этим 13, где находить мотивацию? Ты получил деньги, но их приятнее зарабатывать. Могу это говорить как человек, который 3 года просто получала деньги. Я выползал поле тренировок, чтобы было ощущение, что я заработал деньги", – сказал Худжамов в программе Трендец.

Напомним, Рустам защищал цвета донецкого Шахтера с 2008 по 2015 год, однако большую часть времени проводил в аренду.

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