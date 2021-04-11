Главный тренер СК Днепр-1 Игор Йовичевич не может понять, почему Динамо запретило его команде выпустить на поле арендованных игроков у киевского клуба.

"Видите ли, очень интересная ситуация. Зачем отдавать футболистов, на которых не рассчитываешь, если боишься их? Для меня это всегда был нонсенс. Булеца и Дубинчак – очень важные игроки для нас, ключевые. Поэтому на этот вопрос я не имею ответов. В таких матчах ты можешь увидеть их на фоне основы Динамо, оценить их прогресс, насколько они близки к твоим игрокам.

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Должен сказать, что эти две потери для нас столь же важны, как и Пихаленок, и Назаренко, и Адамюк. Это принципиальные потери для нашей команды. Я не говорю, что с ними мы бы обыграли Динамо, но для нашей игры это достаточно большой минус в построении команды", – поделился Йовичевич на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что Динамо не разрешило СК Днепр-1 выпустить на поединок против киевлян Сергея Булецу и Владислава Дубинчака, права на которых принадлежат киевскому клубу. Интересно, что в этом же туре Заря позволила Ингульцу сыграть с двумя игроками, арендованными из луганского клуба.

Напомним, Динамо уверенно обыграло СК Днепр-1 (2:0) и удержало отрыв в 7 очков от второго Шахтера. СК Днепр-1 прервал свою серию без поражений в 2021 году, оставшись восьмым из 25 пунктов.

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