"Я недоволен счетом, но доволен игрой. Мы допустили несколько ошибок в начале, которые потом исправили. Я очень уважаю Панатинаикос. Мы знали, что это будет сложный соперник, и что они будут атаковать в переходных и при стандартах. Мы допустили несколько ошибок, которые нельзя допускать, когда играешь против Панатинаикоса, если хочешь победить. Нам нужно исправить свои ошибки. Я доволен игроками и тем, как мы выглядели.

Героические сейвы Ризныка в видеообзоре матча Панатинаикос – Шахтер

Травма Эгиналдо? Есть разница между тем, как судить игру и чувствовать ее. Игрок бежал с такой скоростью и упал! Если VAR не вмешивается в эти моменты, зачем он тогда нужен? Я не буду обсуждать судью и судейство. Я потерял игрока, и теперь никто ничего не может с этим поделать. Это был стопроцентный пенальти, я потерял своего игрока и не знаю, на какой срок он выбыл. После этого я разговаривал с судьей.

Игра Ризныка? Он отличный игрок с яркой индивидуальностью. Он всегда рядом, когда он нам нужен. Надеюсь, во второй игре он будет нам нужен меньше. Главное – чтобы Кевин вернулся и был здоров.

Нужно ли нам что-то исправлять? Я не хочу ничего исправлять, но я хочу, чтобы мы становились лучше в эти моменты", – цитирует Турана Gazzetta.

