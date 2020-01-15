"Зачем напрягаться, если можно расслабляться где-то в барах?" – Гецко оценил уровень игры Жерсона Родригеса

Бывший форвард сборной Украины Иван Гецко раскритиковал отношение к своим обязанностям нападающего киевского Динамо Жерсона Родригеса.

"Родригес сначала подавал надежды. Два раза блеснул в матчах за свою сборную против Украины и получил приглашение от Динамо, играя в чемпионате Японии. Имея на руках хороший контракт, посчитал свою миссию на этом этапе выполненной.

Кадар – не уровень Динамо, – Гецко уничтожил защитника киевлян

А зачем дальше напрягаться, если лучше расслабляться где-то в барах? Получается, опять купили кота в мешке с холостым выстрелом. Как итог, ему ищут новую команду", – сказал Гецко в комментарии изданию Ua-football.

Напомним, нападающий сборной Люксембурга не попал в список 29 футболистов Динамо, которые отправились на первый зимний сбор в Турцию. Ранее сообщалось, что Жерсон переведен в дубль, а Динамо планирует найти для него новый клуб. Также была информация, что игрока сборной Люксембурга уличали в нарушениях режима.

К слову, в текущем сезоне на счету Родригеса 8 матчей в составе Динамо в УПЛ и только 2 гола в активе.

Команда мрії Ігоря Суркіса: яким буде Динамо, якщо врахують повчальний урок від Яремчука?