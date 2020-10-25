"Остается загадкой для меня, так это то, как используют ван де Беек, несмотря на то, что за него заплатили 40 миллионов. Он не является первым выбором Уле-Гуннара Сульшера в каждой игре. Это немного странно.

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Чем чаще он не выходит в старте, тем чаще он вообще не выходит на поле, тем больше ты задумываешься: "Ну, игрок за 40 миллионов. В обычной ситуации вы бы включили его в состав". Прямо сейчас ван де Беек наверное думает: "Что я здесь делаю?" – приводит слова Невилла Goal.

Эвра же был более категоричен в эфире Sky Sports: "Мы говорим о ван де Бееке. Ничего не имею против этого парня, но почему мы купили его? Он смотрит каждый матч с трибун. Донни не нужен нам, это правда".

Отметим, что нидерландец провел лишь 229 минут в составе Манчестер Юнайтед после трансфера, записав в свой актив гол и ассист.

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