"Зачем мы его приобрели?" Невилл и Эвра удивлены отсутствием ван де Беека в составе Манчестер Юнайтед
Бывшие игроки Манчестер Юнайтед Гари Невилл и Патрис Эвра высказались насчет новичка команды Донни ван де Беека.
"Остается загадкой для меня, так это то, как используют ван де Беек, несмотря на то, что за него заплатили 40 миллионов. Он не является первым выбором Уле-Гуннара Сульшера в каждой игре. Это немного странно.
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Чем чаще он не выходит в старте, тем чаще он вообще не выходит на поле, тем больше ты задумываешься: "Ну, игрок за 40 миллионов. В обычной ситуации вы бы включили его в состав". Прямо сейчас ван де Беек наверное думает: "Что я здесь делаю?" – приводит слова Невилла Goal.
Эвра же был более категоричен в эфире Sky Sports: "Мы говорим о ван де Бееке. Ничего не имею против этого парня, но почему мы купили его? Он смотрит каждый матч с трибун. Донни не нужен нам, это правда".
Отметим, что нидерландец провел лишь 229 минут в составе Манчестер Юнайтед после трансфера, записав в свой актив гол и ассист.
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