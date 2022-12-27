"Я бы на первое место поставил Де Дзерби. Он выиграл Суперкубок Украины, победив Динамо, "горняки" идут на первом месте в турнирной таблице УПЛ.

Луческу признан тренером года в УПЛ – Де Дзерби пролетел мимо топ-3

Вторую строчку отдал бы Скрипнику. Это хороший тренер, но Де Дзерби на первом месте. Луческу тогда будет третьим. Четвертым можно поставить Йовичевича. А вот Каштру не заслуживает места в топ-5. Его уже здесь нет, зачем его ставить? Отметил бы еще Рябоконя, который каждый год где-то в шестерке", – сказал Сабо в комментарии Tribuna.

Напомним, после 18-ти туров лидером УПЛ является Шахтер, который на два очка опережает Динамо.

Золотой темп Динамо, старые проблемы Шахтера, неудачное расширение и бриллианты в провинции – итоги первой части УПЛ