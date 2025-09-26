"Если Степанов не хочет играть за сборную Украины, заставлять его не надо. Зачем его дергать, если у него нет желания играть под сине-желтым флагом?

Нюрнберг не отпустил Степанова на чемпионат мира U-20: "Артем хотел и был очень мотивирован"

Может, действительно есть какой-то конфликт между ним и тренерами сборной, я не знаю. Если так, тогда – это совсем другой разговор. Если же это явное нежелание, то ему надо закрывать дверь в сборную – и все", – сказал Кучер для Украинского футбола.

Напомним, что Нюрнберг не отпустил Степанова на молодежный ЧМ-2025 в Чили. Нынешний чемпионат мира U-20 состоится в Чили. Сборная Украины попала в группу B, где сыграет с командами Южной Кореи (27 сентября), Панамы (30 сентября) и Парагвая (3 октября).

