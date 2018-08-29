"Зачем Динамо выходить в ЛЧ? Чтобы там позориться?" Легендарный "динамовец" объяснил, почему уровень киевлян – ЛЕ

"Футбол 24" обсуждает матч раунда плей-офф Лиги чемпионов Динамо – Аякс (0:0) со Стефаном Решко, защитником киевского клуба 70-х, обладателем Кубка кубков и Суперкубка УЕФА.

– Стефан Михайлович, Динамо без шансов сложило оружие перед Аяксом. Насколько это большое разочарование для вас?

– Я не разочарован. Меня еще перед матчем спрашивали, как сыграют команды. Я честно ответил, что не имею особой надежды на успех Динамо, ведь амстердамский поединок продемонстрировал очень много проблем в игре команды. Для того, чтобы пройти такого техничного и хорошо подготовленного соперника, надлежало ощутимо добавить во всех компонентах. Вчерашний матч показал, что ничего не добавили.

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– В Киеве Аякс нанес в 5 раз больше ударов, чем Динамо...

– Ну о чем можно говорить? Хацкевич сказал, что победил класс. Он честно признался, что голландцы – более классная команда. С такой игрой и с таким запасом прочности, как в Динамо, нечего выходить в Лигу чемпионов. Для чего? Чтобы там позориться? Чтобы в группе не выиграть ни одного матча? Надо довольствоваться тем, что есть.

– Какими должны быть оргвыводы от руководства клуба? Горячие головы требуют отставки Хацкевича, например...

– А что Хацкевич? Он что, должен научить их играть в футбол? Разумеется – за ним тактика, тренировочный процесс. Но если нет футболистов высокого уровня – что делать? Ни одного футболиста среднего европейского класса! Ну, возможно, разве что левый защитник Пиварич, который играл в финале Кубка мира.

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Все остальные – серенькие исполнители, не хочу еще раз критиковать наших ребят. К Лиге чемпионов они не готовы. Вот в Лиге Европы пусть показывают, что они могут. Там будут команды такого же класса, как и Динамо. Потому что с грандами европейского футбола киевляне сейчас играть не могут. Зачем позориться?

– Второй год подряд Динамо остается без Лиги чемпионов...

– С одной стороны мне, как "динамовцу", очень жаль, что команде не удается выйти на высокий уровень. Но с другой стороны, как профессионал, оцениваю возможности команды. Не стоит от игроков и тренерского штаба требовать невозможного. Я – реалист. Знаете, как говорят: "Довольствуйтесь возможным, не требуя должного". На сегодня возможна Лига Европы.

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