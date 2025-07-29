"А зачем Динамо побеждать с разгромным счетом, какой смысл? Уже нужно целенаправленно готовиться к первому туру в украинской Премьер-лиге и к следующему квалификационному раунду Лиги чемпионов – киевляне уже там. Не думаю, что мы станем свидетелями чуда (камбэка Хамруна – прим.).

"Возможно, мы недооценили Динамо": тренер Хамрун Спартанс рассчитывает на камбэк в ответном матче

Логично было бы выпустить дубль, то есть дать поиграть тем ребятам, которые не имели игровой практики в первом матче и отдохнуть ключевым игрокам соответственно. Впереди же будет дорога в Украину, переезд сил не придаст, а наоборот. Ротация, как по мне, должна быть.

Собственно, ответная игра против Хамрун Спартанс должна стать хорошей разминкой перед поединком первого тура УПЛ. Однако при всем этом не нужно забывать и о рейтинговых баллах, поединок не товарищеский, поэтому нужно обязательно победить. И за победу должны быть премиальные. Динамовцы должны выйти и спокойно победить, довести дело до конца", – поделился Шацких в интервью Украинскому футболу.

Напомним, уже сегодня Динамо сыграет с Хамруном в ответном матче квалификации Лиги чемпионов после разгромной победы в первой игре (3:0). А уже 2 августа киевляне стартуют в новом сезоне УПЛ матчем против Вереса.

Динамо – Хамрун Спартанс: анонс ответного матча квалификации Лиги чемпионов