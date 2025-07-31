Бывший защитник Манчестер Юнайтед Маркос Рохо попал в центр громкого скандала – его навсегда отстранили из раздевалки Боки Хуниорс, сообщает ESPN. Аргентинский клуб готовится расторгнуть контракт с 34-летним оборонцем, который больше не входит в планы главного тренера.

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Причиной такого решения стал конфликт Рохо с наставником Мигелем Анхелем Руссо, произошедший за кулисами команды. Вместе с ним под санкции попали еще двое игроков – Кристиан Лема и Марсело Сараччи. Все трое больше не имеют права даже пользоваться раздевалкой на базе клуба и должны тренироваться отдельно, если хотят поддерживать форму.

По данным источника, решение является окончательным и не подлежит пересмотру. Рохо уже сообщили, что он должен договариваться о расторжении контракта, если желает перейти в другой клуб. Защитник сам выразил намерение уйти еще до старта Клубного чемпионата мира-2025, однако заинтересованных сторон пока нет.

Напомним, что Маркос Рохо с 2015 по 2020 годы провел 122 матча за Манчестер Юнайтед, с которым выиграл Лигу Европы, Кубок Англии и Кубок Лиги.

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