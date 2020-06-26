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"Забытый" хавбек Челси ван Гинкель продлил контракт – он не играл за "синих" более 6 лет

12:15 - Читати українською
"Забытый" хавбек Челси ван Гинкель продлил контракт – он не играл за "синих" более 6 лет
Марко ван Гинкель / фото из соцсетей

Лондонский Челси неожиданно решил продолжить сотрудничество с травматичным полузащитником Марко ван Гинкель.

27-летний нидерландец задержится на Стэмфорд Бридж еще на год, сообщает официальный сайт клуба.

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Ван Гинкель получил еще один шанс проявить себя в Челси. Хавбек перебрался в Англию еще в 2014 году, но так и не смог закрепиться в составе "синих". В его активе лишь 4 матча за лондонцев во всех турнирах. Ван Гинкель играл в аренде за Милан, Сток Сити и ПСВ, а летом 2018-го вернулся в Челси.

Правда, из-за тяжелой травмы колена нидерландский полузащитник так и не сыграл ни одной минуты с момента своего возвращения в Лондон.

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Англия Марко Марко ван Гинкель Челси Челси
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