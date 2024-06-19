"Румыния действовала так, как мы ожидали. И до первого гола мы играли неплохо, контролировали игру. Но этот пропущенный мяч нас сбил... Разговор в раздевалке? Говорили о том, что каждый должен начать с себя, проанализировать свою игру и свое отношение. Это самое главное.

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Нужно подойти к следующему матчу совсем иначе. Не сказать, что мы не имели настроя, мы хотели победить. Впереди еще два матча, и надо вспомнить, как нас поддерживали в играх с Боснией и Исландией, и с этим подготовиться к матчу. Теперь у нас два финала. Забыть матч с Румынией нельзя, это невозможно", – поделился Судаков в комментарии ВЗбірна.

Напомним, Румыния разбила Украину в стартовом матче на Евро-2024 (3:0), опустив "сине-желтых" на дно группы E.

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