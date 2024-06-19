"Забыть матч с Румынией – это невозможно": Судаков – о разгромном поражении Украины и настрой на Словакию
Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков до сих пор переживает из-за сокрушительного поражения в 1-м туре группового этапа Евро-2024 от Румынии.
"Румыния действовала так, как мы ожидали. И до первого гола мы играли неплохо, контролировали игру. Но этот пропущенный мяч нас сбил... Разговор в раздевалке? Говорили о том, что каждый должен начать с себя, проанализировать свою игру и свое отношение. Это самое главное.
Словакия – Украина: ключевой матч Евро-2024 доверили топ-рефери из АПЛ, который неоднократно судил Динамо и Шахтер
Нужно подойти к следующему матчу совсем иначе. Не сказать, что мы не имели настроя, мы хотели победить. Впереди еще два матча, и надо вспомнить, как нас поддерживали в играх с Боснией и Исландией, и с этим подготовиться к матчу. Теперь у нас два финала. Забыть матч с Румынией нельзя, это невозможно", – поделился Судаков в комментарии ВЗбірна.
Напомним, Румыния разбила Украину в стартовом матче на Евро-2024 (3:0), опустив "сине-желтых" на дно группы E.
Найгірший – тренер. Кричущі питання до Реброва, приклад Кальцони та оцінки збірній України за розгром від Румунії