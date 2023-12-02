"Нам не все удавалось, забили один гол, но расконцентрация в конце и пропустили. Но ничего страшного не произошло, мы готовимся дальше к следующему матчу.

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Мы знали, что Верес играет до конца, поэтому ожидали, однако где-то не доиграли, поэтому и счет 1:1. Но забыли и поехали в Житомир. Нас ожидает еще одна важная игра, тем более, что СК Днепр-1 является лидером по состоянию на сейчас. Будем настраиваться. Уверен, нас ждет интересный матч", – цитирует Крушинского официальный сайт житомирцев.

Напомним, Верес сумел спасти важнейшую ничью с Полесьем лишь в добавленное время, когда Шестаков головой удачно замкнул навес от Сезара.

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