"Забыли и поехали": герой Полесья нашел главную причину упущенной победы над Вересом
Полузащитник "зелено-желтых" Борис Крушинский, который отметился голом в матче 16-го тура УПЛ с ровенчанами, прокомментировал итоговый результат противостояния (1:1).
"Нам не все удавалось, забили один гол, но расконцентрация в конце и пропустили. Но ничего страшного не произошло, мы готовимся дальше к следующему матчу.
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Мы знали, что Верес играет до конца, поэтому ожидали, однако где-то не доиграли, поэтому и счет 1:1. Но забыли и поехали в Житомир. Нас ожидает еще одна важная игра, тем более, что СК Днепр-1 является лидером по состоянию на сейчас. Будем настраиваться. Уверен, нас ждет интересный матч", – цитирует Крушинского официальный сайт житомирцев.
Напомним, Верес сумел спасти важнейшую ничью с Полесьем лишь в добавленное время, когда Шестаков головой удачно замкнул навес от Сезара.
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