“Все знают, как играют топ-команды. Главное – это исполнение, талант наших игроков. Я думаю, что мы полностью готовы. Это четвертьфинал, и мы полностью сосредоточены. Мы критикуем себя, мы всегда хотим совершенствоваться, но нам не нужно все менять от игры к игре.

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Матчи на Евро очень конкурентные. Тяжело забить первый гол. Я думаю, что мы очень рискуем. Чтобы забить, нужно попасть в последнюю треть, владеть мячом, правильно занять позиции. Мы многое делаем хорошо, и нам нужно продолжать это делать, но есть вещи, которые мы еще можем улучшить.

Роналду? Невероятно видеть игрока, который выиграл все и имеет огромное количество рекордов. Свежесть, которую он приносит, удивляет. Он пример того, кто хочет побеждать каждый день, кто хочет соревноваться каждый день. Забудьте о прошлом. Когда у вас есть игрок, который предан своему делу, – это привилегия", – цитирует Мартинеса пресс-служба УЕФА.

Напомним, на стадии 1/8 финала Португалия лишь в серии пенальти победила Словению. Роналду запорол много моментов и даже не забил пенальти в игровое время. Сегодня у капитана будет шанс реабилитироваться – матч против Франции стартует в 22:00 по киевскому времени.

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