"Забудьте о прошлом, мы начинаем с нуля", – Зидан обратился к игрокам Реала

Новоиспеченный наставник Реала Зинедин Зидан обратился к игрокам команды во время первой тренировки.

"Забудьте о прошлом. Мы начинаем с нуля. Сейчас неважно, в каком положении каждый из вас был в команде до этого момента. Не имеет значения, что мы сделали до этого.

Моуринью не разочарован назначением Зидана в Реал

Никому из вас не гарантировано место в составе, но в то же время никто и не потерял его. Мы должны провести ближайшие месяцы с пользой", – цитирует Зидана AS.

Зидан провел первую тренировку после возвращения в Реал

Напомним, 11 марта Реал уволил Сантьяго Солари, а на тренерский мостик вернулся Зинедин Зидан, который уже возглавлял команду с 2016-го по 2018-й год.