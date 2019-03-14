toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ДИНАМО КИЕВ - ЧЕЛСИ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЛИГА ЕВРОПЫ

"Забудьте о прошлом, мы начинаем с нуля", – Зидан обратился к игрокам Реала

17:21 51 Читати українською
"Забудьте о прошлом, мы начинаем с нуля", – Зидан обратился к игрокам Реала
Зинедин Зидан с игроками Реала / Соцсети

Новоиспеченный наставник Реала Зинедин Зидан обратился к игрокам команды во время первой тренировки.

"Забудьте о прошлом. Мы начинаем с нуля. Сейчас неважно, в каком положении каждый из вас был в команде до этого момента. Не имеет значения, что мы сделали до этого.

Моуринью не разочарован назначением Зидана в Реал

Никому из вас не гарантировано место в составе, но в то же время никто и не потерял его. Мы должны провести ближайшие месяцы с пользой", – цитирует Зидана AS.

Зидан провел первую тренировку после возвращения в Реал

Напомним, 11 марта Реал уволил Сантьяго Солари, а на тренерский мостик вернулся Зинедин Зидан, который уже возглавлял команду с 2016-го по 2018-й год.

Теги
Зинедин Зидан Зинедин Зидан Реал Мадрид Реал Мадрид Испания
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
7
мин
Динамо Киев
19:55
Челси
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук