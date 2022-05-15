"Мы уже наслушались этой паники. Совершенно не переживаем. Мы сделали агенту Левандовски предложение – он отклонил. Его право.

Главное, что у него контракт на следующий сезон, который нужно выполнить. Хватит этих разговоров! Ни один игрок не может быть важнее клуба" – сказал Кан о потенциальном трансфере поляка.

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"Я что-то слышал, будто наши соперники в следующем сезоне надеются отобрать у нас чемпионство... Знаете, что я им скажу? "Забудьте!" – добавил Оливер Кан.

Бавария в десятый раз подряд выиграла Бундеслигу, сохранив доминирование на внутренней арене. Роберт Левандовски изъявил желание сменить клуб, но Бавария его не отпускает до конца контракта.

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