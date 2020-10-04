Герой матча против Ворсклы Сергей Булеца, который голом на 5-й добавленной минуте спас для СК Днепр-1 ничью (2:2), прокомментировал результат поединка.

"После моего гола в раздевалке всем стало лучше – команда была эмоционально заряженной. Думаю, это нам пошло на пользу, что сумели забить в самом конце матча. Это нас психологически расслабило.

Спасение днепрян на последних минутах в матче в видеообзоре СК Днепр-1 – Ворскла – 2: 2

В команде идет серьезная работа. Надеюсь, после этого матча мы сумеем оттолкнуться от всех этих неудач, которые были позади. Главное – работать, и тогда будем показывать ту игру, которую ждут в первую очередь от нас болельщики.

С приходом нового главного тренера команда стала более сплоченной, а на тренировках чувствуется больше раскованности и легкости. Считаю, что это очень хорошо для команды.

Я давно уже не забивал и наконец это произошло. Эмоции действительно сразу пошли наружу, ведь на самом деле долго не мог забить. Теперь, надеюсь, у меня появится уверенность", – сказал Булеца в комментарии официальному сайту СК Днепр-1.

Напомним, ничья позволила подопечным Йовичевича добыть второе очко в сезоне и подняться на двенадцатую строчку турнирной таблицы.

СК Днепр-1 на последних секундах вырвал ничью с Ворсклой в матче с тремя удалениями