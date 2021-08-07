Лидер немецкого РБ Лейпциг Марсель Забитцер стремится покинуть саксонцев ради мюнхенской Баварии. Этим летом по этому маршруту уже проследовали защитник Дайот Упамекано и главный тренер Юлиан Нагельсманн.

Австрийский хавбек попросил руководство "красных быков" отпустить его в Мюнхен. Об этом журналист Николо Скира написал в своем твиттере.

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Забитцер отказался от нового контракта с Лейпцигом. Действующее соглашение австрийца с саксонцами рассчитано до следующего лета. С Баварией он уже якобы согласовал 5-летний контракт. Мюнхенцы готовы отдать за лидера прямого конкурента 15 млн евро.

К слову, в сезоне 2020/21 Марсель Забитцер провел 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и отдал 7 результативных передач. Ранее он защищал цвета родной Адмиры Ваккер, венского Рапида и Зальцбурга.

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