"Не могу сказать, что Рома чем удивила в первой игре. Мы полностью разбираем соперника перед игрой, все знаем. Что сделать лучше в ответном матче? Все банально: забить четыре и не пропустить.

Шахтер – Рома: предматчевая пресс-конференция Луиша Каштру

Степаненко, конечно, очень не хватает Шахтеру. Это ключевой игрок, он давал нам баланс между атакой и обороной. Мы ждем его восстановления. Тарас остался лидером команды, хотя и не играет.

Пятов, Кривцов, Патрик, Марлос – все опытные футболисты важны в раздевалке. А на поле лидер должен проявляться своими качествами. Даже Толя Трубин может накричать", – сказал Матвиенко во время предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матч 1/8 финала Лиги Европы между "горняками" и "волками" состоится в четверг, 18 марта, на НСК Олимпийский. Начало встречи в 19:55.

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