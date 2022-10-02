"Мы тщательно готовились к этому матчу, ведь знали, что против нас будет играть хорошая команда, очень хорошо физически готовая, которая большой объем работы проводит во время матча, и к тому же у них хороший, опытный тренер.

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Кроме того, нам было тяжело из-за погодных условий – был дождь и тяжелое поле. Мы переживали, но ребята справились и очень хорошо играли. Команда забила три мяча, хотя могли забивать и больше. Главное, что мы набрали три очка и теперь будем двигаться дальше.

Готовились как всегда, в обычном режиме. Сначала ребята (сборники, – прим.) немного отдохнули, после чего приступили к работе и упорно трудились. Немного изменили тренировки, ведь понятно, что у сборников было много перелетов, они потратили много эмоций. Довольны мы и вышедшими на замену ребятами – они тоже хорошо себя показали. Так что спасибо всем футболистам – они молодцы!

Среди других положительных моментов – возвращение Бланко. Он важный для нас игрок, он делает большой объем работы на футбольном поле. Он может и сам обыграть, и хорошо накрывает соперников и отбирает мячи", – цитирует Кучера официальный сайт днепрян.

Напомним, СК Днепр-1 после 5-ти туров набрал 12 очков и идет в турнирной таблице УПЛ на второй строчке, уступая Шахтеру 1 балл и имея игру в запасе.

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