Самое красивое место, где побывали: Сеул, в частности королевские дворцы – невероятная красота.

Любимый актер или актриса: Вин Дизель.

Бренд одежды для повседневного стиля: Adidas.

Фобия: Нет.

"Встанет вопрос – для чего?": Шандрук высказался о возможном выходе Вереса в еврокубки

Три вещи, которые точно взяли бы на необитаемый остров: Воду, нож, спички.

Что больше всего цените в людях: Искренность и доброту.

Самый большой штраф в жизни: 5000 гривен – за то, что огрызнулся тренеру.

На что потратили свою первую зарплату в футболе: Не помню (Улыбается).

Стадион мечты, где хотели бы пробить победный пенальти: Камп Ноу.

Кого из голкиперов УПЛ тяжелее всего переиграть один на один: Ни с кем еще не встречался один на один, но по отзывам коллег – Нещерет.

Лига чемпионов или чемпионат мира – что для вас выше: ЧМ.

Кто в Вересе имеет лучшее чувство юмора: Дахновский.

Самая памятная победа в карьере: В детстве был турнир, который мы выиграли – я тогда забил на последней минуте.

Под руководством какого тренера хотели бы сыграть: Пеп Гвардиола.

Кумир: Месси.

В каком чемпионате мечтаете испытать свои навыки: Испания или Англия.

Курьез или фейл на поле, который до сих пор вспоминаете: Возможно, один из последних – когда мы с Назаренко толкались.

Топ-3 увлечения вне футбола: Отдых с друзьями, видеоигры и большой теннис.

Нефутбольный талант: Киберспорт.

Если бы не футбол – какая профессия была бы вашей: Не знаю, если честно (Улыбается).

Любимая цитата или девиз по жизни: Все, что делается, – делается к лучшему, – сказал Годя для YeSport.

К слову, Дмитрий в этом сезоне сыграл за основную и молодежную команды Вереса 29 матчей, забил 1 гол и отдал 5 ассистов.

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