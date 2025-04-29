"Забил на последней минуте": "ровенский Месси" – о самой памятной победе, отсутствии фобии и штрафе из-за коуча
Атакующий полузащитник ровенского Вереса Дмитрий Годя ответил на вопросы анкеты.
Самое красивое место, где побывали: Сеул, в частности королевские дворцы – невероятная красота.
Любимый актер или актриса: Вин Дизель.
Бренд одежды для повседневного стиля: Adidas.
Фобия: Нет.
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Три вещи, которые точно взяли бы на необитаемый остров: Воду, нож, спички.
Что больше всего цените в людях: Искренность и доброту.
Самый большой штраф в жизни: 5000 гривен – за то, что огрызнулся тренеру.
На что потратили свою первую зарплату в футболе: Не помню (Улыбается).
Стадион мечты, где хотели бы пробить победный пенальти: Камп Ноу.
Кого из голкиперов УПЛ тяжелее всего переиграть один на один: Ни с кем еще не встречался один на один, но по отзывам коллег – Нещерет.
Лига чемпионов или чемпионат мира – что для вас выше: ЧМ.
Кто в Вересе имеет лучшее чувство юмора: Дахновский.
Самая памятная победа в карьере: В детстве был турнир, который мы выиграли – я тогда забил на последней минуте.
Под руководством какого тренера хотели бы сыграть: Пеп Гвардиола.
Кумир: Месси.
В каком чемпионате мечтаете испытать свои навыки: Испания или Англия.
Курьез или фейл на поле, который до сих пор вспоминаете: Возможно, один из последних – когда мы с Назаренко толкались.
Топ-3 увлечения вне футбола: Отдых с друзьями, видеоигры и большой теннис.
Нефутбольный талант: Киберспорт.
Если бы не футбол – какая профессия была бы вашей: Не знаю, если честно (Улыбается).
Любимая цитата или девиз по жизни: Все, что делается, – делается к лучшему, – сказал Годя для YeSport.
К слову, Дмитрий в этом сезоне сыграл за основную и молодежную команды Вереса 29 матчей, забил 1 гол и отдал 5 ассистов.
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