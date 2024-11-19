"Да забейте вы уже на этого шакала. Выиграл суд? Ну так и флаг ему в руки или лучше в одно место. Пусть радуется своим наградам.

"Мы это обосранное, сцыкливое чучело на части разорвем!": Алиев предостерег Тимощука от возвращения в Украину

Тимощук просто удовлетворил свои амбиции, которые никому не нужны. Это пропащий человек, о котором вообще не надо вспоминать. Он уже давно показал, что не является украинцем.

Почему Лозанна стала на сторону Тимощука? Наверняка, у них есть какие-то критерии, по которым они оценивают ситуацию, несмотря на то, что происходит в нашей стране. Но для Украины ясно одно: Тимощук – это предатель. На этом точка. И не надо ему уже делать рекламу. Плохая реклама – это также реклама. Мне даже противно вспоминать об этом человеке. Его уже не будет в Украине. Пусть идет за русским кораблем", – сказал Федецкий в комментарии Sport-Express.

Напомним, накануне спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию Тимощука, который требовал снять санкции, наложенные на него УАФ.

Самые известные предатели Шахтера – игроки и тренеры, которые перешли на темную сторону