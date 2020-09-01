"С одной стороны рад, что будущим соперником нашей команды станет нидерландский клуб, однако есть и негативный момент. Нам предстоит тяжелая игра. Посмотрим, как она пройдет. Мы играем дома и это хорошо. Несмотря на то, что болельщиков в этих играх не будет, фактор домашнего поля все равно дает определенное преимущество.

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Шансы команд? Их определить очень сложно. Исторически Динамо более крупный клуб, но, думаю, что все равно шансы остаются 50 на 50. Возвращение в групповой этап Лиги чемпионов – это наша главная цель. Мы сделаем все, чтобы снова быть там. То, что нынешние игры состоят из одного матча, это усложняет задачу для всех. Есть всего один шанс выйти дальше, и им нужно воспользоваться. Как говорится, забей или умри", – цитирует Соля издание Elfvoetbal.nl.

Напомним, поединок Динамо – АЗ состоится 15 сентября в Киеве. Начало матча в 20:00.

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