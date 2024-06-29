В списке главных разочарований Евро-2024 оказались сразу два игрока сборной Украины – Артем Довбык и Андрей Лунин. Однако, выступление украинцев на турнире не считают провальным (кроме, конечно, разгромного поражения от Румынии).

Забарный же назвал довольно странную проблему команды – по сравнению с прошлыми составами Илья заметил, что некоторые молодые игроки позволяли себе лениться на тренировках. Это звучало еще перед матчем с Румынией, поэтому с этим надо было разобраться до старта Евро-2024. Интересно, что Малиновский достаточно хорошо проявлял себя, когда получал игровое время – Руслан едва не создал решающий гол в ворота Бельгии.

Легендарный Гари Линекер вообще предложил изменить формат Евро-2024 после вылета Украины – "сине-желтые" заняли последнее место в группе с 4 очками, тогда как в плей-офф вышли Дания и Словения с 3 очками. Подробнее обо всем этом смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".