Официальный аккаунт Лиги 1 в Instagram выложил видеоролик с Ильей Забарным во время игры ПСЖ – Ланс (2:0). Интересно, что видео сопровождается известной песней "Вона", которую исполняют украинские исполнители Плач Еремии и Тарас Чубай.

Маркиньос – о конкуренции с Забарным в ПСЖ: "Никто не имеет гарантированного места"

Ранее похожее внимание получил другой украинец в Европе – Владислав Ванат. Жирона в своих социальных сетях публиковала нарезку с работой Ваната с мячом. Ролик сопровождался украинской композицией DJ Daniel Havij – Украина Золотая Дорога.

Напомним, Илья Забарный перешел в ПСЖ летом из английского Борнмута. В текущем сезоне 23-летний защитник провел 4 матча за французский клуб, результативными действиями не отличался.

ПСЖ разгромил Аталанту: Забарный получил 19 минут, конкурент Ильи провел мастер-класс – у Маркиньоса гол + пенальти