Пресс-служба Борнмута выложила в сеть видео, на котором игроки прибывают на тренировочную базу команды. В кадр попал и украинский защитник команды Илья Забарный, который выглядит заметно расстроенным и очень плохо передвигается.

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На вопрос сотрудницы команды, которая собственно и встречала игроков, о состоянии дел Ильи, защитник говорит, что "чувствует себя уставшим". Следует отметить, что Забарный прибыл на тренировку едва ли не последним из всех игроков.

Поговаривают, что состояние украинца связано с потенциальным переходом украинца в ПСЖ. Напомним, что парижане все еще не могут прийти к компромиссу с Борнмутом по цене за игрока. Такие тяжелые переговоры вынуждают действующих обладателей ЛЧ искать альтернативы, но французский клуб все еще надеется прийти к согласию с "вишнями", чтобы подписать Забарного.

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