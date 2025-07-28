Борнмут и ПСЖ продолжают переговоры о возможном трансфере Забарного. Президент французского клуба Нассер Аль-Хелаифи готов приобрести игрока за сумму, близкую к 70 миллионам евро, как того требует Борнмут, сообщает Foot01.com.

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Отмечается, что сам Забарный решил взять на себя инициативу и лично позвонил наставнику парижан Луису Энрике, для того, чтобы узнать, рассчитывает ли он на него. Тренер парижан серьезно заинтересован в трансфере украинца, ведь видит в нем будущую замену капитана команды Маркиньоса.

Сейчас переговоры между клубами идут хорошо – переход Забарного может стать первым большим усилением этим летом для ПСЖ. Кроме того, главный тренер парижан Луис Энрике считает трансфер украинского защитника приоритетным.

К слову, в прошлом сезоне Илья Забарный провел 39 матчей за Борнмут, отдал один ассист. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего защитника в 42 миллиона евро.

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