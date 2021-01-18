"Так получилось, что я сыграл больше других. В целом первый матч был сложным. Что-то получалось, что-то – нет, но мы с каждой игрой будем становиться лучше. Как я сыграл – пусть лучше оценивает тренер. Я делал все, что мог, старался . Это всего лишь первая игра. Нужно было посмотреть, насколько мы готовы. Конечно, обидно, что получился такой результат. Но это футбол.

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Провести на поле все 90 минут было довольно-таки трудно, но в целом терпимо. Мы отрабатываем игру в обороне в целом, тактические перестройки. Доводим наши действия до автоматизма. Для того, чтобы все делать синхронно, нужно отрабатывать это на тренировках. Это работа над ошибками. Когда Мистер только пришел к нам, мы уже начали так играть. Но сейчас у нас появилось больше времени поработать над этим компонентом. Нужно довести все до синхронности. Результат работы над началом атак? Сложно оценивать. Где-то получалось. Возможно, чего-то не хватало, но мы старались. Думаю, будем добавлять.

Первый гол после подачи углового. Кто-то не доиграл с оппонентом. А второй – обрезка в центре и быстрая контратака, из которой последовала подача с фланга, а в штрафной не разобрались. Там есть и моя вина, что я был слишком далеко от игрока. И так получилось, что Кенди сфолил, подтолкнул игрока. Я был спиной к эпизоду и только увидел, что арбитр показывает на 11-метровый", – цитирует Забарного официальный сайт Динамо.

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