Прогресс "вишен" в АПЛ привлек внимание топ-клубов к ведущим игрокам команды. Борнмут понимает, что отбиться от всех предложений не удастся, и придется кого-то из лидеров отпустить.

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Вероятнее всего, что клуб покинет Дин Хёйсен, которым интересовался даже Реал. Учитывая, что потеря испанца неизбежна, Борнмут больше не хочет продавать оборонцев. Как сообщает Football insider, руководство клуба планирует удержать Илью Забарного. "Вишни" будут стремиться избежать полной перестройки команды после исключительного сезона.

Напомним, что активнее всего интересуется Забарным ПСЖ. Французский клуб видит в украинце замену Маркиньосу, который может переехать в Саудовскую Аравию.

ПСЖ вышел в финал Лиги чемпионов, переиграв Арсенал в драматичном ответном матче