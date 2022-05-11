"Это не просто товарищеский матч, это выступление за сборную. Каждая игра за сборную – как вызов для нас. Сейчас готовимся к нашему главному сопернику – Шотландии. Все понимают, что будет очень сложный матч. В этих контрольных встречах нужно подготовиться.

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Конечно, люди, живущие сейчас в Германии, и сами немцы нас поддержат. Это для нас очень важно. Мы хотим своей игрой поддержать их, дать хоть что-нибудь от себя.

Очень тепло, когда все нас встречают. Даже когда мы играли за Динамо, все были с флагами Украины, это очень достойно. Выходим на матч, только чтобы дать какую-нибудь надежду.

Приехали дети. Это очень хороший момент. Где-то мы можем дать им эту эмоцию. Это очень важно. Мы только за то, чтобы кого-то поддержать. Для нас это мелочь, а для них, наверное, много значит", – сказал Забарный в комментарии YouTube-каналу УАФ.

Напомним, спарринг состоится уже сегодня, 11 мая. Начало встречи в 21:45.

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