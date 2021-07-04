"Наша команда заслуживает лучшего результата. Мы старались, играли до конца. Я могу сказать, что горжусь за свою команду и страну. Мы дошли до такой стадии и могли проходить дальше. Но все сложилось так, как сложилось. Возможно, не хватило концентрации в начале обоих таймов. Ошибки приводили к голам. Мы пытались собраться после пропущенных мячей.

Шевченко: Парни вписали новые страницы величия в историю украинского футбола

Считаю, что команда выступила достойно. Мы провели очень хороший турнир. Многие ребята впервые играли на таком уровне. В первую очередь это опыт – мы попробовали себя на таком чемпионате с такими соперниками. Это только плюс нам на будущее. Также хотел бы поблагодарить наших болельщиков за поддержку. Я горжусь своей страной", – цитирует Илью Забарного официальный сайт УАФ.

Напомним, в этом году сборная Украины впервые в истории пробилась в плей-офф чемпионата Европы. "Сине-желтые" дошли до 1/4 финала Евро-2020, где болезненно проиграли национальной команде Англии со счетом 0:4.

Україна – Англія: Миколенко відбілив ім'я, зруйновані мрії Матвієнка про АПЛ, розчарували не всі – оцінки за 1/4 Євро