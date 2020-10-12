"Каждому футболисту приятно играть с такими командами. Германия – одна из лучших команд мира. Было очень сложно. Оценить свою игру я не могу, пусть это тренер делает. Моя задача выходить и показывать все, что я могу.

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Конечно, в плане опыта матче с Францией и Германией мне много дали. Там очень хорошие игроки, которые давно играют на таком уровне. Я только начинаю, это мне плюс на будущее. В этих командах есть игроки, за которыми я слежу, но не более. Я не такой фанат чьей игры, больше сконцентрирован на своей. В матче с Германией сложно было против Дракслера и Гнабри. Они играли в моей зоне, очень грамотно открывались. Трудно с ними.

Могли и вничью сыграть, и крупно проиграть. Здесь загадывать нет смысла. С одной стороны, хороший результат, потому что Германия одна из лучших команд в мире. Но хотелось большего. Атмосфера в сборной Украины очень приятная. Мне сразу было комфортно, как будто со всеми уже был знаком. Все супер", – поделился Забарный в интервью пресс-службе УАФ.

Напомним, сборная Украины уступила Германии (1:2), а Илья дебютировал за "сине-желтых" в провальном матче против Франции.

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