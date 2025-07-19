Несмотря на заинтересованность сразу нескольких топ-клубов АПЛ, в том числе и Тоттенхэма, Илья Забарный отдает предпочтение переходу в действующего победителя Лиги чемпионов – Пари Сен-Жермен, сообщает TBR Football.

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По информации источника, Илья уже согласовал личные условия с парижанами, но Борнмут пока не пришел к согласию с французским грандом относительно суммы трансфера – англичане требуют около 60 миллионов фунтов.

Добавим, что в прошлом сезоне Забарный провел 39 матчей в футболке Борнмута и отметился одной голевой передачей.

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