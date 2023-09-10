Забарный встретился с фанатами Борнмута в Польше – Мудрик получил другую реакцию во время матча
Английские болельщики были рады увидеть защитника сборной Украины и Борнмута Илью Забарного.
Некоторые болельщики сборной Англии были рады встрече с единственным игроком среди обеих команд (Англии и Украины – прим.), который защищает цвета Борнмута – Ильей Забарным.
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Они сделали совместное фото с украинцем в аэропорту Вроцлава, держа флаги Англии с нанесенным логотипом Борнмута. А вот Михаила Мудрика ждала совсем другая встреча – во время поединка вингера оскорбляли фанаты сборной Англии, называя того "е*аным дерьмом".
Добавим, что уже 12 сентября и Забарный, и Мудрик могут помочь Украине победить Италию – начало матча отбора к Евро-2024 в 21:45.
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