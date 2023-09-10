Некоторые болельщики сборной Англии были рады встрече с единственным игроком среди обеих команд (Англии и Украины – прим.), который защищает цвета Борнмута – Ильей Забарным.

Украина пристыдила фаворита Евро – главное открытие Реброва, тихие герои сборной и жесткая стычка фанатов с Мудриком

Они сделали совместное фото с украинцем в аэропорту Вроцлава, держа флаги Англии с нанесенным логотипом Борнмута. А вот Михаила Мудрика ждала совсем другая встреча – во время поединка вингера оскорбляли фанаты сборной Англии, называя того "е*аным дерьмом".

Добавим, что уже 12 сентября и Забарный, и Мудрик могут помочь Украине победить Италию – начало матча отбора к Евро-2024 в 21:45.

Мудрик в Instagram і Мудрик на полі: можливо, найкраща Україна за 4 роки, арбітр – наш, вирок від екс-жони Шовковського