Забарный после объявления о трансфере в ПСЖ из Борнмута уже присоединился к команде, которая отправляется на завтрашний матч против Тоттенхэма за Суперкубок УЕФА, сообщает пресс-служба парижан.

Забарный официально стал игроком ПСЖ – украинец удивил выбранным номером

Илья впервые встретился с партнерами, с которыми тепло встретился. Интересно, что в видео не попал российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов, который также полетел на поединок за Суперкубок УЕФА.

Напомним, что Забарный переехал в Париж из английского Борнмута и подписал контракт на пять лет. Трансфер обошелся в 63 миллиона евро. Защитник будет выступать под номером 6, который ранее ни разу не был на спине у Ильи.