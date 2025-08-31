"Во-первых, я хочу поблагодарить Пари Сен-Жермен, одному из лучших клубов мира, за возможность представлять свою страну на международной арене и играть на самом высоком уровне.

" Не всегда контролировал ее": Забарный получил одну из самых низких оценок в ПСЖ – L'Equipe вознес до небес партнера украинца

В то же время я имею однозначную гражданскую позицию – в моей стране четвертый год продолжается полномасштабная война, россияне – агрессоры, которые тщетно пытаются уничтожить украинскую свободу и независимость. Война продолжается – я не поддерживаю никаких отношений ни с какими россиянами.

Что касается моего одноклубника, я должен взаимодействовать с ним на профессиональном уровне в рамках тренировок и выполнять свои обязательства перед клубом. И напоследок хочу сказать: пока идет война, я полностью поддерживаю полную изоляцию российского футбола в мире", – сказал Забарный в эфире Футбол 360.

Напомним, что в ПСЖ присутствует гражданин страны-агрессора Матвей Сафонов. Он отказался покидать Париж после присоединения украинца Ильи Забарного.

Забарный присоединился к голу в битве с Тулузой – Невеш оформил шедевральный хет-трик, украинец причастен к пропущенным