Забарный впервые попал в заявку ПСЖ на матч Лиги 1 – украинец может выйти в основе
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике определился с игроками на матч против Нанта в первом туре Лиги 1.
Наставник парижан Луис Энрике включил в заявку на игру с Нантом, которая состоится в воскресенье, 17 августа, 20 футболистов.
Когда Забарный дебютирует за ПСЖ – Топовые французские СМИ единодушны в своем вердикте
Впервые новичок ПСЖ Илья Забарный попал в заявку. Украинец ездил с командой в Удине на игру за Суперкубок УЕФА, но тогда еще не мог попасть в состав, поскольку лишь накануне подписал контракт. К слову, топ-издания Франции пророчат, что Забарный выйдет с первых минут против Нанта.
Напомним, стартовый свисток матча между "канарейками" и парижанами прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
