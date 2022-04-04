В ходе исследования принимались во внимание игроки из топ-32 лиг Европы, которые родились 24 марта 2001 года и позже, а также провели в текущем сезоне минимум 1000 минут (в чемпионате).

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В топе рейтинга молодых центрбеков оказался Илья Забарный. Игрок Динамо и сборной Украины занял 6-е место. Среди его сильных качеств отметили игру в защите как головой, так и ногами. Победителем в номинации стал хорват Йошко Гвардиол, выступающий за РБ Лейпциг.

В общем рейтинге (без привязки к амплуа) 19-летний Забарный занял 21 место. Украинец опередил, в частности, Джуда Беллингема из Боруссии Д, Джамала Мусиалу из Баварии, а также Гави из Барселоны. Трио победителей следующее: Букайо Сака (Арсенал), Мейсон Гринвуд (Манчестер Юнайтед), Патрик Виммер (Арминия), сообщает официальный сайт CIES.

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