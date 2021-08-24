Защитник Илья Забарный демонстрирует фантастический прогресс после своего дебюта в составе Динамо.

Украинец попал в сотню главных футбольных талантов по версии центра спортивных исследований CIES.

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Забарный расположился на 20-ой строчке. Лидером рейтинга выбрали полузащитника Барселоны Педри, а сразу за ним оказались нападающий Мейсон Гринвуд (МЮ) и защитник Нуно Мендеш (Спортинг Л). Рассматривались только игроки в возрасте до 20 лет.

К слову, 18-летний Забарный провел 36 матчей в сезоне 2020/21, записав в свой актив гол и результативную передачу. Также защитник полностью отыграл все 5 матчей сборной Украины Евро-2020.

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