Илья Забарный в ближайшее время должен оформить официальный переход в ПСЖ и пройти медосмотр. Соглашение украинца с парижанами будет действовать до 2030 года.

Забарный и замена россиянину присоединились к ПСЖ – Романо подтвердил: "Документы подписаны"

По информации L'Equipe, после финальной встречи Борнмут принял предложение ПСЖ в 63 миллионов евро без учета бонусов. Французы выплатят 60 млн как фиксированную сумму, 3 млн как солидарную выплату, а остальное будет распределено следующим образом: 1,5 миллиона евро в случае победы ПСЖ в Лиге 1 и еще 1,5 млн в случае победы в Лиге чемпионов, один раз в течение пятилетнего контракта украинца.

По зарплате Ильи Забарного, то издание отмечает, что он получит 4,5 миллиона евро чистыми за первый сезон.

